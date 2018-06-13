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Türkiye karşıtı skandal tasarı ABD Kongresi'nde: Yaptırım istiyorlar!

TÜRKİYE KARŞITI SKANDAL TASARI ABD KONGRESİ'NDE: YAPTIRIM İSTİYORLAR!

AGİT Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti senatörü Roger Wicker, ABD Kongresi'ne sunduğu tasarıda, içinde Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere karşı yaptırımlar uygulanmasını önerdi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!(6/10)2

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Mississipi Senatörü Roger Wicker, ABD Kongresine sunduğu tasarıda, Başkan Donald Trump'a, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere karşı yaptırımlar önerdi.

SEBEP, ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI GÖSTERİLMEMESİ

ABD'li senatörün hazırladığı ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ukrayna'daki ayrılıkçı Rus güçlerini de kapsayan tasarıda, adı geçen ülkelerin dini özgürlüklere saygı göstermedikleri öne sürüldü.

Wicker, bu ülkelerin "Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi"ne alınmasını istedi. Wicker, tasarısına gerekçe olarak dini özgürlükler, temel insan hakları ve özgürlüklere saygı gösterilmesi konularını gösterdi.

DEMOKRAT PARTİ'DEN DE DESTEK BULDU

Tasarıya, Demokrat Parti New Hapshire Senatörü Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Arkansas Senatörü John Boozman, Colorado Senatörü Cory Gardner ile Oklahoma Senatörü James Lankford da destek verdi.

Wicker, adı geçen ülkelerin dini ve öteki temel özgürlüklere saygı gösterme konusunda AGİT yükümlülüklerini yerine getirmediklerini savundu.

TRUMP'I HAREKET GEÇMEYE ÇAĞIRDI

Wicker, ABD Başkanı Donald Trump'a bu ülkelere karşı harekete geçme çağrısı yaptığı tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurucularımız dini özgürlüğü ülkemizin temel taşı olarak belirlemişti. Başkan Trump da bu mirası daha ileri taşıyor. Bu tasarı, bazı hükümetlerin özgürlükleri korumak yerine, özgürlükleri hedef alan ülkelere karşı bir eylem planı olma niteliğini taşıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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