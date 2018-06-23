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TÜRKİYE İÇİN TEYAKKUZ'DA MI? IMF, İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU!


Türkiye için teyakkuz'da mı? IMF, iddialara son noktayı koydu!
Tarih : 23 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Türkiye İçin Teyakkuz'da Mı? Imf, İddialara Son Noktayı Koydu!(9/10)5

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.

"IMF, TÜRKİYE İÇİN TEYAKKUZDA" HABERİNDEKİ İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI AÇIKLADI

MF yetkilisi, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'nin dünkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"ÖZEL BİR GRUP OLUŞTURULMADI"

Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"IMF'DE ACİL DURUM GRUBU OLUŞTURULDU" İDDİALARI

Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF'de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor." iddialarına yer vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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