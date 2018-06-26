Türkiye Gazeteciler Sendikası, Devlet Bahçeli'nin 70 gazetecinin isminin geçtiği bir ilan yayınlamasına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 24 Haziran seçimlerinden sonra 70 gazetecinin isminin geçtiği bir mesaj yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.

"HEDEF GÖSTERENLERDEN ÇEKİNMİYORUZ, KORKMUYORUZ"

TGS'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Meslektaşlarımızı 'iftira kampanyası' yürütmekle suçlaması çizgiyi aşmaktır. İsim listesi yayınlayarak gazetecileri hedef gösterenlerden çekinmiyoruz, korkmuyoruz"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişinin ismini yayınladı.

"TEŞEKKÜRLER MESAJI" NOTUYLA YAYINLADI

Bahçeli, yayınladığı ilanda ironik bir başlığa yer vererek "Teşekkürler mesajı" şeklinde bir başlık kullandı. Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar (!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız."

"24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk Milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber (!) ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler. Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi! Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk Milletini durduramazsınız"

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Kaynak: haberinburada