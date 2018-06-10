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Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay Ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı
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Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, İLKAY VE MESUT'A TEPKİLERİN ARDINDAN AYAĞA KALKTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü için linç edilen İlkay ve Mesut'un ardından ülkede oynayan gurbetçi futbolcuların Türkiye'yi seçmesi için görüşmelere başlayacak.

Tarih : 10 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay Ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı(9/10)5

Yıllardır süre gelen Almanya'da doğan Türk futbolcuların milli takım tercihleri meselesi İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Alman taraftarlar tarafından ıslıklanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükleri için Almanların ıslıkladığı futbolcular kendilerine gösterilen tepkileri anlamsız bulurken iki yıldızın Dünya Kupası'nda da aynı tepkileri görmesi halinde ne olacağı merak konusu.

Yaşananların ardından Türk kamuoyundan destek gören futbolcular Alman basınında ise ırkçı saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.

MİLLİ TAKIMI BIRAKABİLİRLER

Türk Milli Takımı yerine doğdukları yer olan Almanya'yı tercih edip böyle nankör bir tutumla karşılaşmayı beklemeyen futbolcuların tepkilerin devam etmesi halinde milli takımı bırakma ihtimalini değerlendirebilecekleri konuşuluyor. İlkay ve Mesut'un gördüğü ırkçı tepki, Almanya'da doğup yetişen Türk futbolcuları da etkileyebileceği belirtiliyor. Öyle ki Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmiş iki dünya yıldızına gösterilen tavır ortada.

TOLUNAY KAFKAS ALMANYA'YA GİDECEK

İlkay ve Mesut'a Almanya'da gösterilen tutum, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da yakından takip ediliyor. Hali hazırda Almanya'dan birçok Türk futbolcuya Ay-Yıldızlı formayı giydirmek isteyen federasyon yetkilileri yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade ederken milli takım tercihini yapacak olan futbolculara bu durumu da örnek göstererek doğru seçimleri yapmaları tavsiyesinde bulunacak. Konuyla ilgili olarak TFF Altyapı Koordinatörü Tolunay Kafkas'ın da ilerleyen günlerde milli takım tercihini yapması beklenen oyuncularla görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

ALMANYA'DAKİ FUTBOLCULARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hazırlık maçları öncesinde yaptığı basın toplantılarında Almanya'daki Türk futbolcularla ilgili görüşmelere devam ettiklerini belirtmişti. Son olarak Stuttgart'tan Berkay Özcan'ı milli takım kadrosuna kazandıran federasyon yetkililerinin sıradaki hedefleri ise Schalke'ye 11 milyon euro karşılığında transfer olan Suat Serdar ve Köln'de forma giyen Salih Özcan. İki futbolcu da Almanya'nın altyaş kategorilerinde forma giyerken A Milli Takım tercihi konusunda TFF'nin ciddi bir çalışma yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Kaynak: haberinburada



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