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Türkiye Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 7,4 Büyüdü
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TÜRKİYE EKONOMİSİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,4 BÜYÜDÜ


Türkiye Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 7,4 Büyüdü
Tarih : 11 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Türkiye Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 7,4 Büyüdü(10/10)6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Açıklanan büyüme verisi beklentilerin üzerinde geldi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, yılın tamamında da yüzde 7,4 büyüme performansına imza atmıştı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

AA Finans 2018 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 büyüme bekliyordu. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşmişti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE 7.4 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

TARIM, İNŞAAT VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %0,5, ithalatı ise %15,6 arttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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