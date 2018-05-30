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TÜRKİYE BASTIRDI! NATO, PYD'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİ


Türkiye bastırdı! NATO, PYD'yi terör örgütü olarak kabul etti
Tarih : 30 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Türkiye Bastırdı! Nato, Pyd'yi Terör Örgütü Olarak Kabul Etti(5/10)1

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO Parlamenter Asamblesinin Varşova'da gerçekleştirdiği İlkbahar Genel Kurulunda itirazlara rağmen, PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu ifadesinin açık ve net bir şekilde hazırlanan raporda yer almasının sağlandığını bildirdi.

PYD/YPG'NİN, PKK'NIN SURİYE KOLU OLDUĞUNUN ALTI ÇİZİLDİ

Ahmet Berat Çonkar, toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı: Siyasi Komisyonda görüşülen 'Güney'deki İstikrarsızlık' başlıklı rapora ilişkin yapılan değerlendirmelerde, tarafımızca PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu muhataplara bir kez daha hatırlatılmış, bu hususun da NATO PA raporunda mutlaka bu şekilde ifade edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu duruma bazı milletvekillerinin itirazları da olmuştur."

RAPORDA İLK KEZ AÇIK BİR ŞEKİLDE YER ALMASI SAĞLANDI

Türk heyetinin, uzun süredir benzer toplantılarla PKK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğunu muhataplarına delilleri ile anlattığını anımsatan Çonkar, şunları ifade etti: Neticede NATO PA üyelerinin çoğunluğu bu itirazları dikkate almamış ve sadece bir üye hariç ülkemizin ve heyetimizin haklı tezine destek vermiştir. Sonuç olarak da bir NATO Parlamenter Asamblesi raporunda ilk kez PYD/YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu ifadesinin açık ve net bir şekilde yer alması sağlanmıştır. Kasım 2018'deki NATO PA Sonbahar Genel Kurulunda da raporun bu haliyle kabul edilmesi durumunda PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu ve aynı terör örgütü olduğu tescillenmiş olacak."

TÜRKİYE İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR İFADE

Çonkar, ayrıca raporda PYD'nin, Suriye'yi üs olarak kullandığı, Türkiye'ye yönelik saldırılar yapması konusundaki argümanlara da yer verildiğini belirtti. Bunlara ek olarak, Türkiye'nin Astana süreci ile bölge barışı için çaba göstermesinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatıyla PYD'yi sınırlarından uzaklaştırması hususunun da rapora dahil ettirildiğinin altını çizen Çonkar, bir NATO raporunda bu tür ifadelerin yer almasının Türkiye için son derece önemli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: haberinburada



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