TÜRKEŞ : SAHADA YANLIŞ MESAJI VEREN MHP ADAYLARI
Ak Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten geçtiğimiz günlerde Ak Parti milletvekillerini uyaran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap geldi. Türkeş "Sayın Bahçeli MHP'li adayları uyarsın, çünkü sahada onlar o tür konuşmaları yapıyor." dedi.
AK Parti'li Tuğrul Türkeş, hafta sonu isim vermeden kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi: Sayın Bahçeli MHP'li adayları uyarsın, çünkü sahada onlar o tür konuşmaları yapıyor.
"MHP BENİM BABAMIN PARTİSİ"
Ak Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş FOX TV'deki Çalar Saat programında Cumhur İttifakına dair önemli açıklamalar yaptı. Türkeş'in açıklaması şöyle;
"Geçen gün sayın Bahçeli, elleri titreyerek bağırıyor, Allah şifa versin, AK Parti adaylarını uyarıyor. Sayın Bahçeli senin MHP adaylarını uyarman lazım. Sahada yanlış mesajı veren MHP adayları. Onlar diyor ki 'Bu karışık bir iş, bu böyle söyleniyor ama öyle yapmayın.' MHP benim babamın partisi, ben bunun zarar görmesini asla istemem, MHP'nin AK Parti ile birlikte başarısı benim en fazla memnun olacağım şeydir. Ben 1 aydır sahadayım, benim birebir günlük konuştuğum insanlar MHP tabanı. Tabanının kafası karışık, biz bugüne kadar birçok şey söylemişken ki onun üzerinde durmamak lazım. 'Bugün bu söylem değişikliği ne?' diye soruyorlar. MHP'nin yöneticilerinin kendi tabanına kızmak ya da 'Bu böyle, oyunuzu verin' diye kızmak yerine yumuşaklıkla anlatmaları lazım. Bunu yapmadıkları takdirde bunun neticeleri ağır oluyor. 'Saatli alçak, gaz ocağı, ispirto tabağı…' Bunlarla bir yere varamayız. Esas olarak MHP tabanında ve MHP adayların 'Bu bir plandır, siz buna karışmayın, böyle yürüyecek' diye yanlış mesajlar veriyorlar."
Bahçeli isim vermeden Türkeş'e tepki göstermişti.
İLK UYARI BAHÇELİ'DEN GELMİŞTİ
AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nda bazı sorunlar yaşandığı basına yansımıştı. Bu sorunlardan birisinin doğu ve güneydoğu bölgelerinde karşılık bulamadığı öne sürülen ittifak için AK Partili vekil adaylarının 'seçim sonrası birliktelik bitecek' mesajı verdiği iddiası oldu. Bazı MHP'li vekil adaylarının ihanet ile suçladığı AK Parti'den Tuğrul Türkeş de geçmişte 'Seçimden sonra ittifak bitecek' açıklaması yapmıştı. Bahçeli'nin geçen günlerde isim vermeden Türkeş'i "MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın, MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir" sözleriyle hedef aldığı ifade edilmişti.
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Kaynak: haberinburada
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