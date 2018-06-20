TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MÜNBİÇ'TE İKİNCİ DEVRİYE GÖREVİNE BAŞLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetlerinde, ilçede ikinci devriye görevine başladı.
TSK CEPHE HATTINI BİRBİRİNDEN AYIRAN BÖLGEYE GİRDİ
TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarına girdi.
TSK ABD İLE EŞ ZAMANLI DEVRİYE FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
TSK ile eşzamanlı olarak ABD unsurları da üslerinin bulunduğu Dadat ilçesi karşısında devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.
İLK DEVRİYE 18 HAZİRANDA GERÇEKLEŞMİŞTİ
İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti.ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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