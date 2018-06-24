TÜRK OLAN YATTARA, OYUNU KULLANDI: İNŞALLAH OY ATTIĞIM PARTİ KAZANIR
Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, genel seçimde oy kullandı, "İnşallah oy attığım parti kazanır." dedi.
Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Trabzon'da oy kullandı.
Bordo-mavili takımda 2003-2011 arasında forma giyen ve 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Üçüncü" soyadını alan İbrahim Yattara, oy kullanmak üzere Erdoğdu Bey Ortaokuluna geldi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği Yattara, oyunu 2344 nolu sandıkta kullandı.
Yattara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirmek için dün gece Trabzon'a geldiğini söyledi.
"UÇAĞA ATLADIM GELDİM"
Türk vatandaşı olduktan sonra ilk kez oy kullandığını ifade eden Yattara, "Ben Karadenizliyim, her zaman söylüyorum.Vatandaş olabilmek çok önemli, o nedenle uçağa atladım, geldim." dedi.
Yattara, hayatında ikinci kez sandık başına geldiğini belirterek, "Genç yaşta Gine'den ayrıldığım için orada sadece bir kez oy kullanmıştım. Türkiye'de de ilk kez oy kullandım, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir duygu, inşallah oy kullandığım parti seçimi kazanır." ifadesini kullandı.
"ÜLKEDE BÜYÜK GELİŞİM GÖRDÜM"
Türkiye'ye geldiği günden itibaren ülkede büyük gelişim ve farklılıklar gördüğüne dikkati çeken Yattara, "İnşallah bu değişim ve gelişim devam eder. Şehir ve ülke adına güzel şeyler gördüm. Umarım böyle devam eder ve büyük Türkiye oluruz." diye konuştu.
Yattara, Türkiye'de çok sevilmesine rağmen siyaseti düşünmediğini de belirterek, şunları söyledi:
"İNŞALLAH TRABZONSPOR'DA ÇALIŞIRIM"
"Kafamda sadece futbol var. İnşallah Trabzonspor'da görev alacağım, ben sadece onu düşünüyorum. Şu an bir anlaşma yok, olursa zaten haberiniz olur. Trabzonspor'da çalışmayı çok istiyorum. Futbolcu olarak futbolu burada bırakmak istedim ama maalesef olmadı. İnşallah bundan sonra Allah izin verirse, Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum."
Kaynak: haberinburada
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