Türk sporcu Tolga Çakmak, Guinness dünya halter koparmada bir saatte kaldırılan en fazla ağırlık rekorunu 7 ton 60 kg ile kırdı.

BİR SAATTE 7 TON 60 KİLOGRAM KALDIRDI

Sporcu Tolga Çakmak, bir rekora daha imza attı. Halter koparmada bir saat içinde kaldırılan en fazla ağırlık rekorunu deneyen Çakmak, daha önce 4 ton 800 kilogram olarak belirlenen rekoru egale ederek, kaldırdığı 7 ton 60 kilogram ile ismini Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen rekor denemesinde 20 dakikada 2 ton 600 kilogram kaldıran Çakmak, son yarım saate ise 3 ton 700 kilogramı kaldırmış olarak girdi. Sporcu Tolga Çakmak, 40 dakikada daha önce Birleşik Amerika'da 4 ton 800 kilogram olarak belirlenen rekoru egale ederek, 60 dakikanın sonunda ise 7 ton 60 kilogram kaldırarak, kırdığı rekoru geliştirdi.

Tolga Çakmak halterle 1 saatte 7 ton 60 Kg kaldırdı

"DÜNYA REKORU İÇİN 2 YILDIR HAZIRLANIYORUM"

Tolga Çakmak, deneme sonrasında açıklamalarda bulunarak, "Türk medyasına teşekkür ederim. Dünya rekoruna 2 yıldır hazırlanıyorum. Son 7 aydır antrenmanları daha çok sıklaştırdım. Günde 6 saat süren antrenmanlar yapıp, 1 gün dinleniyorum. Güç ve dayanıklılık antrenmanlarının yanında mental olarak da hazırlandım. Sakatlıklar yaşadım. Dinlenmeden çalışmalarımı sürdürdüm. Halterde 1 saat içerisinde koparmada en fazla ağırlık rekorunu kırdık. Amacımız istiklal mücadelesi kahramanlarını anmak, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi minnetle anmak ve ülkemizi dünya rekorlarında üst sıralara taşımaktır. Bundan sonra en çok mekik ve şınav çekme rekorunu kırmakla uğraşacağız. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı kutlamak sebebiyle Hollanda'da bir dünya rekoru gerçekleştireceğiz. Ülkemize dünya rekoru kazandırdık, mutluyuz. Özellikle Amerikalı ve İsrailli sporcuların rekorlarına odaklanıyoruz. Her zaman her yerde rekor kırmak için hazırız. 1 saat içerisinde 180 kere kaldırış yaptım. Hiç kolay değil bu. Amerika'nın rekorunu kırdık" diye konuştu.

NAMIK EKİN: TOLGA GİBİ KABİLİYETLİ ÇOCUKLARI BULMAMIZ LAZIM

Tolga'nın inanılmazı gerçekleştirdiğini söyleyen antenörü Namık Ekin ise, "Tolga gibi kabiliyetle çocukları bulmamız lazım. Sütçü beygiri ile yarış atlarını ayırmamız lazım. Bu çocukları bulup da Olimpiyatlarda madalya alma sürecine giremiyoruz. Ben 17 dalda dünya rekoru kırıyorum. 14 değişik dalda yarıştım. Tolga gibilerini profesyonel insanlarla çalıştırırsak birçok ülkeden daha fazla madalya alırız. 80 milyonluk ülkeyiz, 3 milyonluk ülkeler bizden daha fazla madalya alıyor. Bizlerde var ama bulup çıkarmamız zayıf" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada