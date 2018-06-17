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Türk Boksör, Final Maçında Rakibini 1 Dakikada Yere Serdi
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Türk boksör, final maçında rakibini 1 dakikada yere serdi

TÜRK BOKSÖR, FİNAL MAÇINDA RAKİBİNİ 1 DAKİKADA YERE SERDİ

Türk boksör Fırat Arslan, şampiyonluk maçında Arjantinli rakibi Pablo Mathias'ı henüz ilk dakikada nakavt ederek 15. kez altın kemeri kazandı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Türk Boksör, Final Maçında Rakibini 1 Dakikada Yere Serdi(10/10)6

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, rekorlarına bir yenisini ekleyerek dördüncü kez dünya şampiyonu oldu ve 15. kez altın kemerini kazandı.

Türk boksör Fırat Arslan, Almanya'nın Karlsruhe kentinde Arjantinli Pablo Mathias Magroni'ye karşı dünya şampiyonluğu için yumruk salladı. Son derece güçlü yumrukları ile ün salan rakip kazandığı 19 maçın 15'ini nakavtla sonlandırdığı için tam bir nakavt makinesi olarak biliniyordu. Karşılaşma rakibin sporcumuza art arda vurduğu sert yumruklarla başladı. İlk saniyeleri rakibini analiz etmekle geçiren Fırat Arslan, henüz ilk dakikada yakaladığı bir açığı iyi değerlendirerek, rakibinin çenesine vurduğu bir yumruk ile nakavt etti.

"AÇIĞI İYİ DEĞERLENDİRDİM"

Maç sonunda açıklama yapan Fırat Arslan, rakibinin tehlikeli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Zaten daha önceden videolarını izlemiştim ve nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumu biliyordum. Maça çıktık bana vurduğu yumrukların gücünü görünce anladım ki, erken davranan ve nakavt eten kazanacak. Karşılaşmanın hemen başında yakaladığım bir açığı iyi değerlendirerek rakibimi yere indirdim" dedi.

DOMBRA ÇALININCAYA KADAR BEKLEDİ

Çok sayıda Türk seyircinin de doldurduğu stadyumda Fırat, ringe çıkış müziği olarak kullandığı Dombra yerine başka bir müzik çalınca ringe çıkmadı ve Dombra şarkısını çalıncaya kadar bekledi. Bir süre sonra istediği müziğin çalınmasıyla Türk bayrakları eşliğinde ringe yürüdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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