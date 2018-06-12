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TURİZMCİLER İSYAN ETTİ! UBER ÖNLEMLERİNDE GERİ ADIM


Turizmciler isyan etti! UBER önlemlerinde geri adım
Tarih : 12 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Turizmciler İsyan Etti! Uber Önlemlerinde Geri Adım(7/10)3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, geçen hafta UBER'e karşı aldığı önlemler arasında yer alan, Turizm Taşıma Yetki Belgesi ile çalışan araçlarla ilgili "En az 7 yolcu" ve "12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetlerine bildirilmesi" zorunluluğunu kaldırdı.

TURİZMCİLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

İBB Meclisi toplantısında gündem dışı bir konuşma yapan CHP'li Turizm Komisyonu üyesi Erdal Tüfekçi'nin turizm belgesiyle yolcu taşıyanlar için getirilen sınırlamaların turizmcileri olumsuz etkilediğini anlatmasıyla konu gündeme geldi.

"TURİZM ACENTELERİNİ RAHATLATACAK İKİ TANE KISTASI İPTAL ETTİK"

Tüfekçi'nin eleştirileri üzerine söz alan Ak Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME'nin aldığı yeni kararı açıkladı. Turizimcileri rahatlatacak kararlar alındığını belirten Yeter "Turizmcilerin iki kaygısı vardı. Birincisi araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstas idi. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetlerine bildirilmesiydi. Geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tane kıstası iptal ettik.

"YOLCU SAYISI" VE "BİLDİRİM PROBLEMİ" ÇÖZÜLDÜ

Yeter, Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetlerine de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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