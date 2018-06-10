Dokunulmazlık oyununda Hakan ile karşı karşıya gelen Turabi, oyunu kazandıktan sonra acı içinde kendini yere bıraktı.

Dokunulmazlık oyununda Hakan ile karşı karşıya gelen Turabi, oyunun sonunda acı içinde kendini yere bıraktı. Nefes nefese kalan hızlı yarışmacı yerden bir süre kalkamadı.

"BÜTÜN VÜCUDUM ACIYOR"

Rampadan atlayış sırasında suya çok sert çaptığını ifade eden Turabi, "Betona çarpmış gibi oluyor. Bütün vücudum çok acıyor" dedi.

Kaynak: haberinburada