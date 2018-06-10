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Turabi Oyunun Ardından Acı İçinde Yerde Kaldı

TURABİ OYUNUN ARDINDAN ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Dokunulmazlık oyununda Hakan ile karşı karşıya gelen Turabi, oyunu kazandıktan sonra acı içinde kendini yere bıraktı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Turabi Oyunun Ardından Acı İçinde Yerde Kaldı(10/10)6

Dokunulmazlık oyununda Hakan ile karşı karşıya gelen Turabi, oyunun sonunda acı içinde kendini yere bıraktı. Nefes nefese kalan hızlı yarışmacı yerden bir süre kalkamadı.

"BÜTÜN VÜCUDUM ACIYOR"

Rampadan atlayış sırasında suya çok sert çaptığını ifade eden Turabi, "Betona çarpmış gibi oluyor. Bütün vücudum çok acıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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