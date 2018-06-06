Survivor'nın anlat bakalım oyununda Mustafa Kemal'e kelimeleri anlatmaya çalışan Turabi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda Turabi, gönüllüler takımından şakayla karışık şikayetçi oldu. Turabi "böyle bir şey görmedim" dedi.

KAZANMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Anlat bakalım oyununda Mustafa Kemal'e, kelimeleri anlatmak için büyük çaba sarf edene Turabi, çabasına rağmen oyundan sayı alamadı. 'Kafamı karıştırdılar' diyen Turabi gönüllüler takımından sakayla karışık şikayetçi oldu.

Kaynak: haberinburada