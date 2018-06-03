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Tunuslu Futbolcuların Türkiye Maçında İlginç İftar Taktiği Ortaya Çıktı
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Tunuslu Futbolcuların Türkiye Maçında İlginç İftar Taktiği Ortaya Çıktı

TUNUSLU FUTBOLCULARIN TÜRKİYE MAÇINDA İLGİNÇ İFTAR TAKTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Tunuslu futbolcular, Milli Takımımız ile oynanan maç öncesi anlaşarak iftar saati geldiğinde kalecinin yere atlamasını istedi. Kaleci yere atlayınca futbolcular oruçlarını açtı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Tunuslu Futbolcuların Türkiye Maçında İlginç İftar Taktiği Ortaya Çıktı(7/10)3

Portekiz Milli Takımı ve A Milli Futbol Takımımız ile hazırlık maçlarına çıkan Tunus'ta, oruçlu olan futbolcuların oruçlarını açmak için kaleciyle anlaştıkları ortaya çıktı.

Tunuslu futbolcuların, maç esnasında iftar vakti geldiği sırada kalecinin kendisini yere attığı görülürken, oruçlu futbolcuların da bu sayede su içip bir şeyler yedikleri kameralara yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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