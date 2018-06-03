Portekiz Milli Takımı ve A Milli Futbol Takımımız ile hazırlık maçlarına çıkan Tunus'ta, oruçlu olan futbolcuların oruçlarını açmak için kaleciyle anlaştıkları ortaya çıktı.

Tunuslu futbolcuların, maç esnasında iftar vakti geldiği sırada kalecinin kendisini yere attığı görülürken, oruçlu futbolcuların da bu sayede su içip bir şeyler yedikleri kameralara yansıdı.

Kaynak: haberinburada