TUNUS - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ DEĞİŞTİ
A Milli Takımımızın bu akşam Tunus ile oynayacağı mücadeleyi Alain Bieri yerine Fedayi San yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Tunus ile oynayacağı özel müsabanın hakemi değiştirildi. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Alain Bieri'nin yerine karşılaşmayı aynı federasyondan Fedayi San yönetecek.
MAÇ BU AKŞAM 21.15'TE
İsviçre'nin Cenevre kentindeki Cenevre Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Fedayi San'ın yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Stephane de Almedia olacak.
Kaynak: haberinburada
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