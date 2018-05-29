TUNUS-TÜRKİYE MAÇINI YÖNETECEK HAKEM BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımının 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.
1 Haziran Cuma günü oynanacak Türkiye-Tunus özel maçını İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.
KARŞILAŞMA CENEVRE'DE OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane de Almedia olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar