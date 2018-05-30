TUNCELİ'DE SICAK DAKİKALAR! GRİ LİSTEDEKİ PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, gri listedeki Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist öldürüldü.
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, gri listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist öldürüldü.
ÇATIŞMADA GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar sırasında çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Tunceli-Hozat Kırsalında,İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda bu akşam teröristlerle sıcak temas sağlanmış ve 1 terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet kalaşnikof şarjörü1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası,1 adet dürbün, 1 adet palaska, 1 adet kod tablosu ve 1 adet panço ele geçirilmiştir." denildi.
BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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