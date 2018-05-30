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Tunceli'de sıcak dakikalar! Gri listedeki PKK'lı terörist öldürüldü

TUNCELİ'DE SICAK DAKİKALAR! GRİ LİSTEDEKİ PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, gri listedeki Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist öldürüldü.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Tunceli'de Sıcak Dakikalar! Gri Listedeki Pkk'lı Terörist Öldürüldü(5/10)1

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, gri listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist öldürüldü.

ÇATIŞMADA GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar sırasında çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Tunceli-Hozat Kırsalında,İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda bu akşam teröristlerle sıcak temas sağlanmış ve 1 terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet kalaşnikof şarjörü1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası,1 adet dürbün, 1 adet palaska, 1 adet kod tablosu ve 1 adet panço ele geçirilmiştir." denildi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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