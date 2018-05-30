TUNCAY ÖZKAN, ÇALIŞMALARINI ANLATTIĞI ESNADA CNN TÜRK'ÜN ERDOĞAN'A GEÇMESİNE ÇOK BOZULDU
CNN Türk ekranlarına konuk olan Tuncay Özkan'ın çalışmalarını anlattığı esnada "Reklam arasına gidiyoruz" uyarısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmesine çok kızdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne oluyor' programına konuk oldu.
Şirin Payzın, Özkan'ın partisinin seçim çalışmalarını anlattığı sırada "Reklam arasına gidiyoruz" dedi. Reklam sonrası kanal, yayınına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.
"BÖYLE BİR ŞEYE İLK DEFA TANIK OLUYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dönüşü duruma tepki gösteren Özkan, böyle bir şeye ilk kez tanık olduğunu belirterek, "Benim seyircimin arasına Recep Tayyip Erdoğan reklamı aldınız. 20 yıl kadar televizyonculuk yaptım, böyle bir şeye ilk defa tanık oluyorum. Sadece size saygım nedeniyle burada oturdum" ifadelerini kullandı.
"AMA BU ÇOK YANLIŞ BİR ŞEYDİR"
Özkan şöyle devam etti: "Televizyon kurumları, özellikle siyasiler arasında bu tür rekabetlere çok dikkat ederler. İzleyicilerini eğer kendileri korumazlarsa konukları korurlar. Ama bu çok yanlış bir şeydir. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuşurken araya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanını reklam olarak koymak yanlıştır."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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