"Bu Benim Öyküm" adlı şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Tuğçe Kandemir, Çağatay Akman'ın "Olmamış beğenmedim" dediği şarkıyla okuyarak müzik listelerini alt üst etti.

Youtube'da Danla Bilic'in kanalına konuk olan Tuğçe Kandemir, şuana kadar 87 milyon izlenmeye sahip olan Bu Benim Öyküm adlı şarkısının hikayesini anlattı.

"ÇAĞATAY AKMAN BEĞENMEDİ"

Tuğçe Kandemir, Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı sadece 1 kişinin beğenmediğini söyleyerek şaşkına çeviren bir itirafta bulundu:

Çağatay Akman'a ona şarkı verebileceğimi söylemiştim o da bana numarasını vermişti. Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı ona gönderdim. "Olmamış, beğenmedim" dedi. Bir tek o beğenmemişti şarkımı daha sonra ben söyledim ve büyük beğeni alınca bana, "Bu senin başarın" diye mesaj attı. dedi.

ŞARKIYI 15 DAKİKADA YAZMIŞ

Tuğçe Kandemir, Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı 15 dakika içerisinde yazdığını da itiraf etti.

"SEN ÖNCE ŞARKI ÇALMAMAYI ÖĞREN"

Çağatay Akman'ın şarkıyı beğenmediğini öğrenen Danla Bilic, "Sen önce milletin şarkılarındaki arka melodiyi çalmamayı öğren." diyerek tepki gösterdi.

Çağatay Akman, Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının melodisinin Anna RF'in Jump şarkısından çalıntı olduğu kabul etmişti.

Kaynak: haberinburada