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Tsk'nın Yeni Gözdesi: Tepegöz! En Ufak Detayı Bile Kaçırmıyor
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TSK'NIN YENİ GÖZDESİ: TEPEGÖZ! EN UFAK DETAYI BİLE KAÇIRMIYOR


TSK'nın yeni gözdesi: Tepegöz! En ufak detayı bile kaçırmıyor
Tarih : 02 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Tsk'nın Yeni Gözdesi: Tepegöz! En Ufak Detayı Bile Kaçırmıyor(7/10)3

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının yeteneklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Tepegöz, güvenlik güçlerine tehditlerin tespitinde yeni olanaklar sunacak. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda (EFES-2018) 50 saat uçuş gerçekleştiren Tepegöz, sahada yeteneklerini sergiledi.

TEPEGÖZ TANITILDI

"Tepegöz" adı verilen sistem, geçen yılki 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Nurol Makina'nın Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı Aracı ile tanıtıldı. Sistem geçen sürede çeşitli açılardan geliştirildi.

ENGEL TANIMAKSIZIN GÖRÜNTÜ AKTARIYOR

Tepegöz, zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, toplumsal olaylara müdahale araçları, ana muharebe tankları gibi güvenlik güçleri tarafından kullanılan araçlara entegre edilebilen bir multikopter sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, üzerinde bulundurduğu gündüz kamerası ve termal kamera vasıtasıyla gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabiliyor.

6 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Tepegöz, yer istasyonu, kablo kontrol modülü, kablo üzeri enerji modülü, kablo üzeri haberleşme modülü, hava aracı kontrol istasyonu ve kamera sistemi kontrol istasyonundan oluşuyor.

ELEKTRONİK KARIŞTIRMALARDAN ETKİLENMİYOR

Robotik kapaklı yer kalkış istasyonundan havalanan multikopter, kablolu olarak uçuş gerçekleştiriyor. Multikopterle yer istasyonu arasında haberleşme linki ve enerji alışverişi gerçekleşmesini sağlayan bu kablo sayesinde multikopter elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.

100 METRE İRTİFAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Enerjiyi kablodan aldığı için kullanıcının arzu ettiği süre kadar uçuş yapabilen Tepegöz, 100 metreye kadar irtifaya çıkabiliyor, yatayda ve dikeyde de bu ölçülerde hareket edebiliyor.

OTONOM TAKİP GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Görüntü işleme algoritmalarıyla hareketli unsurların etiketlenmesi ve operatöre görsel destek sağlanması görevlerini yerine getirebilen sistem, yine görüntü işleme algoritmaları sayesinde görüntü üzerinde herhangi bir unsura kilitlenip otonom takip gerçekleştirebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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