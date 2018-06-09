TSK'NIN BİR NUMARALI HEDEFİ KANDİL DAĞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ! ÖCALAN, POSTERİ ASMIŞLAR
Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan terör örgütü PKK'nın konumlandığı Kandil Dağı görüntülendi. Görüntülerde dağ eteklerine asılan Teröristbaşı Öcalan posteri dikkat çekti.
Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan terör örgütü PKK'nın konumlandığı Kandil Dağı görüntülendi. Görüntülerde dağ eteklerine asılan Teröristbaşı Öcalan posteri dikkat çekti. Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan Kandil Dağı'nda terör örgütü PKK'nın varlığı, örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunduğu alanla başlıyor.
PKK'LILAR PANİK İÇERİSİNDE
Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK'lı teröristler, dağda gizleniyor. Erbil'in Çoman ilçesine bağlı bölgede, Irak'tan İran sınırına yaklaşık 17 kilometre kalan alanda terör örgütü PKK'nın işgali başlıyor. Peşmerge güçlerinin konuşlandığı son noktalardan, PKK'lıların bulunduğu Kandil Dağı görülüyor. Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk savaş uçaklarının belli aralıklarla Kandil Dağı'nda PKK'nın bulunduğu alanları bombaladığını ifade etti. Kaynaklar, Türk askerinin, Kandil Dağı'na yaklaşması nedeniyle PKK'lıların panik içerisinde olduğunu belirtti.
YÜZLERCE IRAK KÖYÜ İŞGAL ALTINDA
Terör örgütü PKK, Kandil Dağı'nın İran tarafında da militan bulunduruyor. Bölgede terör örgütünün varlığı nedeniyle yüzlerce Irak köyü işgal altında. Köylüler, bölgedeki köylerine, bağ ve bahçelerine gidemiyor. Irak'ın İran ve Türkiye sınırındaki köyleri, hayvancılık, bahçecilik ve arıcılık için bereketli topraklara ve imkanlara sahip. Ancak terör örgütü PKK'nın varlığı bu bölgeleri güvenlik açısından sıkıntılı hale getiriyor
300'DEN FAZLA KÖY ZARAR GÖRÜYOR
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki işgali nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK'nın varlığı nedeniyle 300'den fazla köye hizmet götürülemiyor" demişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu
- Selahattin Demirtaş'ın Eşi, Düğün Görüntüleri Paylaştı
- Fen Bilgisi Öğretmeni Keşfettiği Tavuk Irkına Annesinin Adını Verdi
- Siverek'te 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgası Kamerada! Ortalık Savaş Alanına Döndü
- Aselsan Kıyafet Altındaki Tehlikeli Cisimleri Tespit Eden Vücut Tarayıcı Üretecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ekvador Liginde Sahayı Arıların Basmasının Ardından Futbolcular Kendini Yere Bıraktı
- Arjantin'in Hocası Jorge Sampaoli İçin Cinsel Taciz İddiası!
- Play-Off Serisinde Heyecan Sürüyor! Tofaş Sahasında Kazanmayı Bildi
- İspanyollar Duyurdu! Guti, Beşiktaş'a Geri Dönüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya 55 Bin Kişilik Yeni Stadyum Müjdesi
DÜNYA HABERLERİ
- Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü
- 25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi
- Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
- Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
- 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar