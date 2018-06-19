Konya merkezli 31 ilde FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

124 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÜSTLER GENEL MÜDÜR POZİSYONUNDA MAHREM İMAMLIK YAPIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden bazılarının, general gibi üst rütbedeki subaylara "genel müdür" pozisyonunda mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı. Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: haberinburada