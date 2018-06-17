Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Haziran'da Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini ve harekatta 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Yapılan açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN, CANLI YAYINDA DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında Kandil'in vurulduğunu açıklamıştı. Düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak detayları TSK'nın açıklayacağını söyleyen Erdoğan, "Son operasyonlarda Kandil'deki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Toplantı halindelerken." demişti.

Kaynak: haberinburada