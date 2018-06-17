'birkaç Gün İçinde İyi Haberim Var' Dediği Gelişmeyi Yayında Duyurdu
Yeğenine Sinirlenen Kadın Kendi Evini Ateşe Verdi!
Tsk Sayı Verdi! Kandil'de Pkk'ya Ağır Darbe
Tatilcilerin Dönüş Trafiği Tem'i Kilitledi!
Sahte Belgelerle Darbe Girişiminin Gerçek Olmadığı Paylaşımı Yapan İftiracı Genç Gözaltına Alındı
Binlerce Emekliye Kötü Haber! Ödeme Yapılmayacak
Messi'nin Kaçırdığı Penaltıdan Sonra İsrail'den Şaşırtan Yorum
Demet Akalın Vantilatörün Azizliğine Uğradı
20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
Dünya Kupasında Hırvatistan, Nijerya'yı Rahat Geçti: 2-0
Erdoğan'dan İnce'nin Teklifine Sert Cevap: Biz Seni Muhatap Alır Mıyız?
Alman Polisi Soru Soran Türk Genci Köpeğine Isırttı
İzlanda Maçında Penaltı Kaçıran Messi, Günah Çıkardı
Başbakan'dan Cemevlerinin Statüsüyle İlgili Kritik Açıklama!
Cedi Osman: Lebron'la Oynamak Hayaldir, Ben Gerçekleştirdim
Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Yerel Ve Kuvvetli Olacak
Irkçı-Faşist Altın Şafak Partisi Milletvekili Kostas Barbarusis, Başbakan Çipras'ı Vatan Haini İlan Etti
Psv'den Cocu İçin Açıklama Geldi: Fenerbahçe Önce Bizimle Anlaşsın
Dünya Kupasında Günün Son Maçı Başladı
Vicdansız Baba İle Oğlunun Sokak Köpeğini Pompalı Tüfekle Vurduğu Anlar Kamerada

TSK sayı verdi! Kandil'de PKK'ya ağır darbe

TSK SAYI VERDİ! KANDİL'DE PKK'YA AĞIR DARBE

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 15 Haziran'da yapılan hava hava harekatında 35 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 09:10
Puan Ver : Tsk Sayı Verdi! Kandil'de Pkk'ya Ağır Darbe(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Haziran'da Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini ve harekatta 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Yapılan açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN, CANLI YAYINDA DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında Kandil'in vurulduğunu açıklamıştı. Düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak detayları TSK'nın açıklayacağını söyleyen Erdoğan, "Son operasyonlarda Kandil'deki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Toplantı halindelerken." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Sayı  Verdi  Kandil  De  Pkk  Ya  Ağır  Darbe    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER