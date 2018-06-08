Tsk, Münbiç'e Gözlemci Heyet Gönderiyor
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TSK, MÜNBİÇ'E GÖZLEMCİ HEYET GÖNDERİYOR


TSK, Münbiç'e Gözlemci Heyet Gönderiyor
Tarih : 08 Haziran 2018, 08:30
Puan Ver : Tsk, Münbiç'e Gözlemci Heyet Gönderiyor(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'e yerinde değerlendirme yapmak üzere gözlemci tim grubu yollayacak. Ankara- Washington hattında şubat ayından bu yana gerçekleştirilen görüşme trafiğinin ardından terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin Münbiç'den çekilme takvimi üzerinde çalışmalar devam ederken, 28-29 Haziran tarihinde ABD'li askeri danışmanların TSK'dan bir grup gözlem timini yerinden değerlendirmeler yapmak üzere Münbiç'e davet edeceği öğrenildi.

TEMMUZDA TAMAMLANACAK

Ankara-Washington hattında Münbiç diplomasi trafiği sürerken, en geç 1 Temmuz tarihine kadar terör örgütünün kenti boşaltacağı ve normalleşme sürecine kadar uzanan sürecin netleşmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, genel siyasi sürece dair detayların tamamlandığını, istihbari paylaşım, işleyiş ve askeri konuşlanma pozisyonlarının ise belirlenmeye çalışıldığını belirtiyor. Özellikle TSK'nın Münbiç'te konuşlanacağı 11 üsten 7'sini netleştirdiği, geri kalan üsler için de ortak görüşme trafiği içinde şekilleneceği ifade ediliyor.

72 SAATTE 2 TOPLANTI

Diğer taraftan, ABD'lilerin PYD/ YPG ile 72 saat içinde 2 toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, YPG'nin bölgeye doğrudan Kandil'den getirdiği danışmanların kentten çıkarıldığını, kent çevresindeki stratejik bölgelerde yer alan 8 bin YPG'li için de Haseke bölgesinde alan oluşturulmaya başlandığını belirtiyor. Yerel kaynaklar, YPG'nin çekilmesine rağmen Münbiç Askeri Meclisi'nde yer alan SDG'li Arap unsurların kentte kalacağını söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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