Kandil'e ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, harekâtta ikinci safhaya geçmek için hedeflenen noktalara ulaşmaya çalışıyor. Karadan ilerleyen askerlere havadan da F-16 savaş uçakları ve Kobra tipi helikopterlerle destek veriliyor.

TSK'nın Kuzey Irak'ın İran sınır hattından Kandil'e yönelik harekatı, Hakurk bölgesinde 10 noktada yoğunlaşıyor. Bölgenin büyük bölümünü kuşatan asker, İran sınır hattını denetim altına almaya çalışıyor. Bölgeye yayılarak ilerleyen operasyon timleri, Kandil'e ulaşan hakim tepelere konuşlandı. Karadan ilerleyen Mehmetçik'e, havadan da F-16 savaş uçakları ve Kobra tipi helikopterlerle destek veriliyor. Çatışma alanlarında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK hedefleri uçak ve helikopterlerle vuruluyor.

ZIRHLI ARAÇLAR SINIR HATTINDA

Hakurk'un yanı sıra Kandil ve Zap bölgesindeki örgütün eğitim ve lojistik noktaları da gün boyu bombalandı. Savaş uçaklarının Bepala köyü ile Zap bölgesinin Karker tepesi çevresindeki PKK hedefleri büyük oranda imha edildi. TSK'nın iki ayda Kuzey Irak'ta büyük ilerleme kaydedilmesi üzerine harekatta ikinci safhaya geçildiği öğrenildi. Bu kapsamda Kandil'e ulaşılması amacıyla yol açma çalışmalarında da ilerleme sağlandı. Kandil'e kara operasyonuna katılması için iç kesimlerdeki askeri birliklerden Şemdinli'ye zırhlı araç ve ağır silahlar sevk edildi. Şemdinli'ye ulaşan ve sayıları yüzlerle ifade edilen zırhlı araçlar, Kuzey Irak'a geçirilmek üzere Derecik bölgesindeki sınır hattında konuşlandırıldı.

KANDİL'İN GİRİŞİNE 20 KM

Hakurk bölgesinden Kandil'e doğru 30 kilometre ilerleyen TSK, Kandil'in girişine 20 kilometre yaklaştı. Kandil yolu üzerinde bulunan Lelkan, Abdulkovi ve Berazgre bölgelerinde ise önceki gün ve dün yoğun çatışmalar yaşandı.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada