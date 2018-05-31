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trump'tan pişmanlık tweeti: keşke başkasını seçseydim

TRUMP'TAN PİŞMANLIK TWEETİ: KEŞKE BAŞKASINI SEÇSEYDİM

Adalet Bakanı Sessions'un Rusya soruşturmasından kendisini uzak tutmasından rahatsız olan Trump Twitter'dan, "Keşke başkasını seçseydim." dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Trump'tan Pişmanlık Tweeti: Keşke Başkasını Seçseydim(5/10)5


ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması konusundaki tavrını eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions yerine başka birini seçmediğine pişman olduğunu belirtti.



TRUMP, TWİTTER'DAN SESSİONS'A YÖNELİK ELEŞTİRİLERDE BULUNDU



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Adalet Bakanı Sessions'a yönelik eleştirilerde bulundu.



AA'nın haberine göre, Rusya soruşturmasından kendini çeken Sessions'a yönelik daha önce de birçok eleştiri yapan Trump, Güney Carolina Cumhuriyetçi Vekili Trey Gowdy'nin Sessions hakkındaki sözlerine atıfta bulundu.



"KEŞKE BAŞKA BİRİNİ SEÇSEYDİM"



Adalet Bakanı olarak Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendini uzak tutmasının doğru olmadığını savunan Trump, Gowdy'nin "Eğer ben Başkan olsaydım ve ülkenin en üst düzey adalet yöneticisi olarak seçtiğim kişi 'Kusura bakmayın, önümdeki en önemli dosya ile ilgilenemeyeceğim' deseydi ben de tepki gösterirdim. Ülkede birçok iyi hukukçu var. Başkan Trump başka birini seçebilirdi." şeklindeki sözlerini Twitter paylaşımında alıntıladı ve "Keşke (başka birini) seçseydim." ifadesini kullandı.



TRUMP, SESSİONS'U GÖREVDEN ALMAK İSTEMİŞTİ



Trump daha önceki açıklamalarında da Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendini çekeceğini bilmesi halinde başka birini bu göreve seçeceğini dile getirmiş, Sessions ise görevde olduğu sürece Trump yönetimine ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini ifade etmişti.



SESSİONS, RUS BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞMELERDE BULUNDU



ABD Adalet Bakanı Sessions'ın 2016'da yapılan ABD başkanlık seçim kampanyası döneminde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki defa görüştüğü ortaya çıkmıştı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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