Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Seçimini Değerlendirdi
Kalk Gidelim Dizisinin Setinde Ortalık Karıştı
Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Tazminata Mahkum Edilmesine İlk Yorum!
Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
Erdoğan'dan Canlı Yayında Kritik Açıklama: Türkiye'de Telefonu En Çok Dinlenen Benim
Ramil Guliyev'den Bir Zafer Daha!
Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil
Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti
Survivor'dan Elenen Cumali Ve Ramazan Arasından Gerginlik!
Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
Son Dakika! Moody's 17 Türk Bankası'nın Notunu Düşürdü, 19 Finansal Kurum Hakkında Not İzleme Kararı Verdi
Burak Yılmaz'dan Flaş Transfer Kararı
Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Galatasaray'dan Resmi Balotelli Açıklaması
Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac
Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
Ali Koç İle Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı
Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz İle Prensip Anlaşmasına Vardı

Trump'tan, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un'a şartlı ABD daveti!

TRUMP'TAN, KUZEY KORE LİDERİ KİM JON-UN'A ŞARTLI ABD DAVETİ!

ABD Başkanı Trump, Singapur zirvesinin iyi geçmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ABD'ye davet edebileceğini söyledi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!(7/10)3

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı ortak basın toplantısında, Singapur zirvesinin iyi geçmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ABD'ye davet edebileceğini söyledi.

TRUMP, JAPONYA BAŞBAKANI ŞİNZO ABE İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe Beyaz Saray'da yapılan ikili görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. 12 Haziran'da Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeyi planlayan Trump, Kuzey Kore ile bağların normalleşmesini ümit ettiğini söyledi.

TRUMP, KUZEY KORE LİDERİNİ ABD'YE DAVET EDECEK

ABD Başkanı, zirvenin iyi gitmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim'i ABD'ye davet edeceğini ifade etti. Kuzey Kore liderini Florida'daki kendi özel Mar-a-Lago golf kulübüne davet edebileceğini söyleyen Trump, "Belki Beyaz Saray'dan başlarız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Tan  Kuzey  Kore  Lideri  Kim  Jon-Un  A  Şartlı  Abd  Daveti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER