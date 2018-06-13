TRUMP'TAN KENDİSİNE KÜFÜR EDEN ROBERT DE NİRO'YA: UYANSANA SARHOŞ!
ABD Başkanı Donald Trump, Tony Ödülleri töreninde "Trump'ı S...." sözleriyle kendisine küfreden Robert de Niro'ya Twitter'dan "Uyansana sarhoş" diyerek tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 72'nci Tony Ödülleri töreninde sahnede kendisine küfreden ünlü aktör Robert de Niro'ya Twitter'dan karşılık verdi. Trump, ünlü aktörden 'düşük IQ'lu kişi' diye bahsetti ve "Uyansana sarhoş!" ifadelerini kullandı.
SAHNEDE KÜFÜR ETMİŞTİ
Robert de Niro, sahnede rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" demiş, seyirciler onu ayakta alkışlamıştı.
"UYANSANA SARHOŞ!"
Trump ise, "Onu izledim... Gerçekten fena halde sarhoş olduğunu düşünüyorum" tweetiyle tepki gösterdi. Trump'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"Robert de Niro, IQ'su çok düşük olan kişi, herhalde filmlerinde gerçek boksörlerden çok fazla yumruk yedi. Dün akşam onu izledim ve gerçekten o sırada 'sarhoş' olduğunu düşünüyorum. Herhalde istihdamın tüm zamanlardan daha yüksek, ekonominin de her zamankinden iyi durumda olduğunun farkına varamadı, birçok şirket de ülkeye geri akıyor. Uyan, sarhoş!"
ROBERT DE NİRO TRUMP'I ULUSAL "FELAKET OLARAK" NİTELENDİRDİ
Robert de Niro, 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimleri sırasında da Trump karşıtı kampanya yürütmüştü. De Niro, paylaştığı videoda onu "aptal" ve "ulusal bir felaket" olarak nitelemişti. Oyuncu, ellerini havada yumruk yaparak "Artık 'Kahrolsun Trump' değil, Trump'ı S…." sözleriyle ayakta karşılandı. Merly Streep'e de ateş püskürmüştü
Trump geçen yıl da Altın Küre Ödül Töreni'nde kendisini eleştiren efsanevi ünlü oyuncu Meryl Streep'e sert çıkmıştı. Streep, Trump'ın seçim kampanyası sırasında 'New York Times' gazetesinin engelli bir gazetecisini taklit etmesini eleştirmiş ve onu zorbalıkla suçlamıştı.
Trump ise yanıtı yine Twitter'dan vermiş, Streep'in "Hollywood'da gerektiğinden fazla değer verilen oyunculardan bir tanesi" olduğunu öne sürmüştü. ABD Başkanı 3 kez Oscar kazanan Streep için "O, ağır yenilgiye uğrayan bir Hillary dalkavuğu" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Sahurda Konuştu: Ülkemizin Bir Numarası Olacak
- Hayrete Düşüren Olay! Ölümden Sonraki 10 Dakika Görüntülendi
- Aydın Doğan Ve Kızı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı!
- Polis Yaptığı Hatayı Affetmedi! Ünlü Anketçi Gözaltına Alındı
- Erdoğan'dan Sürpriz Kıraathane Ziyareti! Türk Kahvesi İkram Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar