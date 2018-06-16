TRUMP'TAN ESKİ FBI DİREKTÖRÜNE SERT TEPKİ: BANA KARŞI KOMPLO KURDU
Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, dün Adalet Bakanlığı Başmüfettişinin raporunda suçlanan FBI'ın eski patronu Comey hakkında ağır eleştirilerde bulundu.
TRUMP, RAPORA İTİRAZ ETTİ
Donald Trump, James Comey'nin, 2016'daki Hillary Clinton e-postaları soruşturmasında "FBI prosedürlerini ihlal ettiği ancak bunu yaparken siyasi bir motivasyonunun olmadığı" şeklinde bir sonuca ulaşan rapora itiraz etti.
"HIRSIZLAR YATAĞININ ELEBAŞI COMEY"
Comey'nin, Clinton soruşturmasında "siyasi motivasyonlarla hareket ettiğini" savunan Trump, eski FBI patronunun kendi başkanlığına karşı "komplo" kurduğunu ve FBI'ın da kendisine karşı "taraflı" davrandığını iddia etti.
Başkan Trump, "Tüm bu hırsızlar yatağının elebaşı Comey idi." şeklinde konuştu.
ADALET BAKANLIĞI RAPORU TRUMP'I RUSYA SORUŞTURMASINDA AKLADI
James Comey'nin görevine son vermesini ise "ülkeye yaptığı büyük bir hizmet" olarak bir kez daha dile getiren Trump, söz konusu Adalet Bakanlığı raporunun kendisini Rusya soruşturmasından tamamen akladığını ifade etti.
COMEY'İN FBI PROSEDÜRLERİNE UYMADIĞINA İNANILDIĞI KAYDEDİLDİ
ABD Adalet Bakanlığı, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde Hillary Clinton e-postaları soruşturmasını uygunsuz şekilde yürüttüğü gerekçesiyle Comey'i kusurlu bulmuştu. Raporda ayrıca, James Comey'nin bazı FBI prosedürlerine uymamasında "herhangi bir siyasi motivasyon gütmediğine" inanıldığı kaydedilmişti.
"TRUMP'I DURDURACAĞIZ"
Raporda kamuoyu ile ilk kez paylaşılan bir mesaj trafiği, FBI'ın bazı üst düzey yöneticilerinin Donald Trump'ın başkan olmaması için adım atmaya hazır olduklarını ortaya koymuştu.
Raporda, o dönem Clinton soruşturmasını yürüten Comey'den sonraki 2 numaralı isim olan FBI Karşı İstihbarat Ajanı Peter Strzok'un, "Trump Başkan olmayacak değil mi?" diye soran FBI avukatı Lisa Page'e, "Onu (Trump'ı) durduracağız." şeklinde mesaj attığı belirtilmişti.
Söz konusu mesajlaşmanın yer aldığı rapor, seçildiği süreçte Donald Trump'a karşı FBI'ın taraflı davranıp davranmadığı tartışmasını yeniden alevlendirmişti.
Kaynak: haberinburada
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