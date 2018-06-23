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Trump'tan Avrupalı otomotiv devlerine büyük tehdit!

TRUMP'TAN AVRUPALI OTOMOTİV DEVLERİNE BÜYÜK TEHDİT!

ABD Başkanı Trump, ticaret engellerinin kaldırılmaması halinde Avrupa'dan ithal tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

Tarih : 23 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Trump'tan Avrupalı Otomotiv Devlerine Büyük Tehdit!(8/10)4

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından ticaret engellerinin kaldırılmaması halinde Avrupa'dan ithal tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

"AB MENŞELİ ARABALARA GÜMRÜK VERGİSİ GETİRECEĞİZ"

Trump, AB'nin ABD menşeli arabalara olan gümrük vergisi konusunda geri adım atmaması sebebiyle başka çaresi olmadığını belirtirken, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

"AB'nin ABD'ye uyguladığı Ek Gümrük Vergisi ve Ticaret Engelleri kapsamında, eğer söz konusu engeller yakında kaldırılmazsa ABD'ye ithal edilen bütün AB menşeli arabalara yüzde 20 ek gümrük vergisi getireceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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