TRUMP, GÖÇMEN POLİTİKASINDA GERİ ADIM ATTI!
ABD Başkanı Trump, illegal göçmenlere yönelik sıfır tolerans politikasının yan etkilere yol açması ardından aileleri çocuklar ile bir arada tutacak kararnameyi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, tepki çeken "sıfır hoşgörü" politikasında değişikliğe giderek göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören kararnameyi imzaladı.
TRUMP, GELEN BASKILAR SONRASI GERİ ADIM ATTI
ABD Başkanı Donald Turmp, gelen baskılar sonucunda geri adım atarak ABD sınırını yasadışı yollardan geçtikten sonra gözaltına alınan çocukları ailelerden ayırma sürecini sona erdirecek bir kararname imzaladı.
TRUMP, GÖÇMENLİK KONUSUNDA İDARİ BİR KARARNAME İMZALADI
Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte göçmenlik konusunda idari bir kararname imzaladı. Trump, "Bu, aileleri bir arada tutmak, güçlü bir sınır oluşturmamızı sağlamakla ilgilidir" dedi.
İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU DERNEK VE KURULUŞLAR AYAĞA KALKTI
ABD'de göçmenlerin tutulduğu tesislerde çocuklara yapılan kötü muamele ve ailelerinden ayrılan çocukların 'Anne, baba' diye ağlayarak çığlık atmaları, İspanyolca konuşan çocukların ses kayıtlarının yayınlanması, insan hakları savunucusu dernek ve kuruluşları ayağa kaldırmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Evli Kadına Çiftlikte Tecavüz Edip Şantaj Yaptı, Savunması Pes Dedirtti
- Soğanın Fiyatı Fırlayınca Sosyal Medyada Capsler Patladı
- Kilosu 6,5 Tl'ye Çıkan Soğan Göz Yaşartıyor
- Arabasıyla İş Yerine Daldı, Eski Sevgilisine Mermisi Bitene Kadar Sıktı
- İsrail, Mahkeme Kararına Rağmen Filistinli Ailenin Evini Yerle Bir Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar