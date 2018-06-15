Suruç'taki Cenazede Ortalık Karıştı. Mezarlığa Yürüyen Hdp'lilere Polis Müdahale Etti
Fas-İran Maçında Büyük Karambol! Beşiktaş-Kiev Maçını Hatırlattı
Bayern Münih, Türk Futbolcuyu Transfer Etti
Mısırlı Yıldız Mohamed Salah Son Dakika Golüyle Yıkıldı
Trump, Çin İle Ticaret Savaşının Fitilini Ateşledi!
Başbakan, Tunceli'den Seslendi: Bir Daha Dersim Yaşanmayacak
Bacakları Kesilip Ormana Bırakılan Yavru Köpek Kurtarılamadı
Beklenen Dava Sonuçlandı! Ronaldo'ya 2 Yıl Hapis
Cüneyt Çakır'ın Yönettiği Zorlu Mücadele Başladı
Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
Suruç Saldırısında Hayatını Kaybeden Milletvekilinin Abisini Yüzlerce Kişi Uğurladı
Bayram Tatilinin Kaza Bilançosu Belli Oldu
Gareth Bale Geleceğiyle İlgili Kararı Verdi!
Real Madrid'den Olay Transfer! 17 Yaşındaki Yıldıza Servet Ödediler
Dünya Kupası A Grubu Maçında Uruguay, Mısır'ı Son Dakikada Bulduğu Golle 1-0 Yendi
Erdoğan'dan Terör Mesajı: Daha Büyük Müjdelerimiz Olacak
Bursaspor'un Yıldızından İddialı Dünya Kupası Sözleri
İyi Parti Sözcüsü: Vali, Olayın Pkk-Ak Parti Çatışması Olmadığını Söyledi
Fikret Orman, Negredo İçin Avrupa Turuna Çıktı

TRUMP, ÇİN İLE TİCARET SAVAŞININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!


Trump, Çin ile ticaret savaşının fitilini ateşledi!
Tarih : 15 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Trump, Çin İle Ticaret Savaşının Fitilini Ateşledi!(5/10)1

ABD Başkanı Trump, 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisini onayladı. Misillemede bulunması beklenen Pekin yönetimi, Trump'ın kendilerine ticaret savaşı açtığını duyurdu.

TRUMP TİCARET SAVAŞININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

ABD Başkanı Trump'ın onayladığı yüzde 25 gümrük vergisi, endüstriyel olarak önemli teknolojik cihazları kapsayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisini, "fikri mülkiyet hırsızlığı" iddialarına tepki olarak onayladı.

Trump'ın bu hamlesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki kıvılcımları ateşlerken, Çin'den yapılan açıklamada gümrük vergilerine karşılık verileceği duyuruldu.

ÇİN KARŞILIK VERMEYE HAZIRLANIYOR

Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, yeni gümrük vergileri endüstriyel olarak önemli teknolojik cihazları kapsayacak.

Çin'in karşılık olarak kendi gümrük vergilerini artırması beklenirken, Trump, Beyaz Saray'ın Çin'e toprak ürünleri ve farklı mallarda ek gümrük vergileri de uygulayabileceğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD ilk olarak 818 ayrı ürün için 34 milyar dolarlık bir vergilendirme yaptıktan sonra 284 farklı ürün için de 16 milyar dolarlık bir vewrgilendirme yapacak.

ABD Başkanı Trump'ın kararları Çin, Kanada ve Meksika gibi ABD'nin büyük ticaret partnerleriyle ilişkilerini kötü bir duruma soktu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Çin  İle  Ticaret  Savaşının  Fitilini  Ateşledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER