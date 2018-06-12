TRT'NİN DUAYEN İSMİ MEHMET ALTAN VAROL YAŞAMINI YİTİRDİ
TRT İstanbul Radyosu eski baş spikeri Mehmet Altan Varol, Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi'nde hayatını kaybetti.
Astım rahatsızlığı olduğu bilinen duayen spiker Mehmet Altan Varol hayata gözlerini yumdu. Merhum'un cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.
MEHMET ALTAN VAROL KİMDİR?
Mehmet Altan Varol, 1942 yılında bankacı bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın bölümünde okudu.
1964-1965 yılları arasında TRT'nin düzenlediği Araştırmacı, metin yazarı, programcı ve spikerlik sınav ve eğitimlerine katıldı. 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ilk spikerlik sınavını kazanarak radyoda çalışmaya başladı. Araştırmacı, metin yazarı, programcı ve spiker olarak TRT'de çalıştı. 1965 1990 yılları arasında Prodüktörspikerlik yaptı ve 1974 -1992 yılları arasında TRT televizyonlarında farklı türlerde pek çok programın sunuculuğunu yaptı.
1975 yılında Radyo-France ve Antenne 2'de Programcılık stajı yaptı. 1989 yılında TRT adına Yugoslavya Ohri'de Yugoslavya radyosu haftasına katıldı. 1990-1992 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda başspiker olarak çalıştı. 1992 yılından sonra çeşitli şirketler bünyesinde düzenlenen seminer ve eğitimlerde diksiyon eğitimi verdi. 1994 yılında başspiker olarak emekliye ayrılan Altan Varol, 1971 Muhtırası'na ve 1980 darbesine tanıklık etti. Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile Galatasaray Lisesi'nde diksiyon, Türkçe, Radyo ve TV'de sunuculuk dersleri verdi.
ÇOK SAYIDA BELGESEL SESLENDİRDİ
Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde izci oymakbaşı, ocakbaşı ve grupbaşı olarak başladığı idarecilik-liderlik kariyerine, İstanbul İzcilik Teşkilatı Başkanlığı, Milli İzcilik Kurulu üyeliği, Danışma Kurulu üyeliği, İzcilik Federasyonu üyeliği, Türkiye İzcilik Teşkilatı eğitim sorumlusu, Dünya İzcilik Teşkilatı adına Özbekistan'da İzcilik Teşkilatını kurma ve ilk lider kursunu açma görevlerini üstlenerek devam etti. Uluslar arası eğitimcilik yetkisini 1975 yılında alan Altan Varol, izcilik sahasında bugüne kadar 70.000 çocuk, genç ve 9.000'i öğretmen olan 12.000 yetişkine de eğitim verdi. Sürekli sarı basın kartı sahibi olan Altan Varol, binlerce kişiye de diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimleri verdi. Altan Varol, ayrıca çok sayıda belgesel seslendirdi.
Kaynak: haberinburada
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