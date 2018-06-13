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TRT Spor yorumcusu canlı yayında neye uğradığını şaşırdı

TRT SPOR YORUMCUSU CANLI YAYINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Dünya Kupası için Rusya'da yer alan TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün, canlı yayın esnasında bir kadın tarafından öpüldü.

Tarih : 13 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Trt Spor Yorumcusu Canlı Yayında Neye Uğradığını Şaşırdı(8/10)4

Dünya Kupası öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

TRT yorumcusu Tarık Üstün canlı yayında, Dünya Kupasıyla ilgili yorum yaparken arkasından gelen bir kadın tarafından aniden öpüldü.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Tarık Üstün kadın tarafından öpüldükten sonra yaptığı yoruma devam etmek istedi fakat bu ilginç olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve yorumlarını sonlandırıp gülmeye başladı.

TRT MUHABİRİ FERHAT KONYAR DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan olay karşısında Tarın Üstün'ün bir hayli şaşkın olduğunu gören TRT muhabiri Ferhat Konyar durumu toparlamak için mikrofonu eline aldı ve Tarın Üstün'e sorularını yöneltmeye devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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