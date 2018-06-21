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Transfer bombası patladı, Bobo Süper Lige döndü

TRANSFER BOMBASI PATLADI, BOBO SÜPER LİGE DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, eski Beşiktaşlı Bobo ile anlaşma sağladı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Transfer Bombası Patladı, Bobo Süper Lige Döndü(10/10)6

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Kadrosuna Eskişehirspor'dan ayrılan Hasan Ayaroğlu ile Kaan Kanak'ı dahil eden Alanyaspor sürpriz bir isimle de anlaşma sağladı.

Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo ile prensip anlaşmasına vardı. Geride kalan sezonu Avustralya ekibi Sydney'de geçiren 33 yaşındaki Brezilyalı forvet 27 maçta görev alırken; 26 kez rakip fileleri havalandırdı.

RODALLEGA TRANSFERİ YATTI

Öte yandan; Bobo öncesinde gündemine Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega'yı alan ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Alanyaspor'da bu transfer Trabzonspor Rodallega'nın ayrılmasına izin vermediği için gerçekleşmemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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