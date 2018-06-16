TRAKTÖRLE ÇARPIŞAN YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 27 YARALI
Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'nde traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 27'si yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI
Kars-İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak-1 mevkisinde, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 58 KD 478 plakalı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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