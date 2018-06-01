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Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu

TRABZONSPOR'UN ESKİ GOLCÜSÜ HU JUN SUK, FRANSA İKİNCİ LİGİNE TRANSFER OLDU

Trabzonspor'un eski futbolcusu Hu Jun Suk, gelecek sezon Fransa 2. Ligde mücadele edecek Troyes'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu(6/10)2

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Hyun-Jun Suk, gelecek sezon Fransa Ligue 2.'de mücadele edecek olan Troyes ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fransız kulübünden edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Hyun-Jun Suk için Portekiz ekibi Porto ile 2 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı.

Hyun-Jun Suk, Troyes ile 3 senelik sözleşme imzalayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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