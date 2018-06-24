TRABZONSPOR'UN ANLAŞAMADIĞI FUTBOLCU GÖZTEPE'YE GİDİYOR
Trabzonspor'un şehre getirip transfer görüşmeleri yaptığı ancak anlaşamadığı Damien da Silva, Göztepe ile görüşmelere başladı.
Spor Toto Süper Ligde Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp Aytemiz Alanyaspor'dan sağ bek Lamine Gassama ile prensipte anlaşan Göztepe, aradığı stoperi Fransa'dan buldu.
İLK TEMASLAR OLUMLU GEÇTİ
Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'un transferini askıya aldığı Caen takımında forma giyen Damien da Silva'yla görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyla kurulan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, da Silva'yla görüştüklerini doğruladı ve transferi netleştirmek için çabaladıklarını ifade etti.
GEÇEN SEZON 23 MAÇTA 4 GOL ATTI
Futbol yaşamına ülkesi Fransa'nın FC Niort takımında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Chateauroux ve Clermont'da da top koşturdu. Geçen sezon Lig 1'de 23 maçta Caen formasını terleten deneyimli oyuncu, 4 gol atarak dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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