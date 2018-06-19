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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için resmi teklif geldi

TRABZONSPORLU YUSUF YAZICI İÇİN RESMİ TEKLİF GELDİ

Alman ekibi Hannover 96, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Trabzonspor'a 55 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 25'lik pay teklifinde bulundu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı İçin Resmi Teklif Geldi(7/10)3

Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor. 2 sezondur oyuncunun gelişimini takip eden Milan ve İnter'in Trabzon'un kapısını çaldığı öğrenildi.

MİLAN 82 MİLYON TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Milan'ın 15 milyon euroyu (Yaklaşık 82 milyon TL) gözden çıkardığı Yazıcı'ya İnter'in de aynı rakamla teklif yaptığı öğrenildi. Teklifleri değerlendirmeye alan Trabzon Yönetimi'nin kararını bu hafta vermesi bekleniyor.

HANNOVER'DEN 55 MİLYON TL VE SATIŞTAN PAY

Bu iki İtalyan kulübünün dışında Alman Hannover 96'nın da devreye girdiği öğrenildi. Hannover'in 10 milyon Euro (Yaklaşık 55 milyon TL) ve sonraki satışlar için 'yüzde 25 pay verelim' teklifini sunduğu belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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