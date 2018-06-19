TRABZONSPORLU YUSUF YAZICI İÇİN RESMİ TEKLİF GELDİ
Alman ekibi Hannover 96, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Trabzonspor'a 55 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 25'lik pay teklifinde bulundu.
Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor. 2 sezondur oyuncunun gelişimini takip eden Milan ve İnter'in Trabzon'un kapısını çaldığı öğrenildi.
MİLAN 82 MİLYON TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI
Milan'ın 15 milyon euroyu (Yaklaşık 82 milyon TL) gözden çıkardığı Yazıcı'ya İnter'in de aynı rakamla teklif yaptığı öğrenildi. Teklifleri değerlendirmeye alan Trabzon Yönetimi'nin kararını bu hafta vermesi bekleniyor.
HANNOVER'DEN 55 MİLYON TL VE SATIŞTAN PAY
Bu iki İtalyan kulübünün dışında Alman Hannover 96'nın da devreye girdiği öğrenildi. Hannover'in 10 milyon Euro (Yaklaşık 55 milyon TL) ve sonraki satışlar için 'yüzde 25 pay verelim' teklifini sunduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Müjde: Bilgisayar Dağıtılacak
- Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti
- Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar