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Trabzonsporlu Olcay, Beşiktaş'a Dönmek İstiyor

TRABZONSPORLU OLCAY, BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR

Trabzonspor'da forma giyen Olcay Şahan, menajeriyle görüştü: Taraftar beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum.

Tarih : 23 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Trabzonsporlu Olcay, Beşiktaş'a Dönmek İstiyor(7/10)3

Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan, menajerine bordo mavililerde mutsuz olduğunu belirtip, yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

TRABZONSPOR'DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Trabzon'a önceki sezonun devre arasında giden 31 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yapsa da geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı. Olcay da menajerine, "Taraftar da beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi.

200 BİN EUROYA GİTMİŞTİ

Beşiktaş, Olcay'ı sadece 200 bin Euro bonservis ücretiyle bordo mavililere satmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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