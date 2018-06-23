TRABZONSPORLU OLCAY, BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR
Trabzonspor'da forma giyen Olcay Şahan, menajeriyle görüştü: Taraftar beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum.
Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan, menajerine bordo mavililerde mutsuz olduğunu belirtip, yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.
TRABZONSPOR'DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Trabzon'a önceki sezonun devre arasında giden 31 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yapsa da geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı. Olcay da menajerine, "Taraftar da beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi.
200 BİN EUROYA GİTMİŞTİ
Beşiktaş, Olcay'ı sadece 200 bin Euro bonservis ücretiyle bordo mavililere satmıştı.
Kaynak: haberinburada
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