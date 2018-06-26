Trabzonspor 2018-2019 sezonunu yaptığı antrenmanla açtı. İdmana izinsiz katılmayan Sosa ve Rodallega teknik ekipte kızgınlık yarattı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik heyet ve katılan 20 futbolcu basın mensuplarına görüntü verdi. Ardından tribüne gelerek takıma sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar selamlandı. Bordo mavililer ilk antrenmanda hafif tempolu bir koşu yaptı.

ABDÜLKADİR VE ONUR KIVRAK ANTRENMANA KATILDI

Trabzonspor'un ilk antrenmanına geçen sezonki mevcut kadrodan sakatlığı geçen Onur, Uğurcan, Pereira, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Bero, Castillo, Abdülkadir Ömür ve Olcay katıldı. Ayrıca geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giyen Furkan Taş, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Murat Cem Akpınar, Adana Demirspor'dan Abdulkadir Parmak, Samsunspor'dan Muhammet Beşir, Qarabağ'dan Ramil Sheidaev, Kardemir Karabükspor'dan Luis Ibanez ve altyapıdan Ahmet Hakan Sevinç ile Cafer Tosun da antrenmanda yer aldı.

3 OYUNCU İZİNSİZ KATILMADI

Bu arada bordo mavili takımın ilk antrenmanına sezon bitince Almanya'da ameliyat olan ve bu nedenle izin verilen Burak Yılmaz, sezon bittikten sonra milli takım kamplarına giden Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka ve Filip Novak ile izinli olan Aytaç Kara katılmadı. Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi ise ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için antrenmana katılmadı. Bordo mavililerin ilk antrenmanına ise Rodallega, Sosa ve Esteban izinsiz olarak katılmadı.

Kaynak: haberinburada