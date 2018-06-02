TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ BELİRSİZLİĞİ
Trabzonspor yönetiminin ücretinde indirim beklediği oyuncular arasında yer alan Burak Yılmaz´ın bu talebe henüz yanıt vermedi.
Özellikle İstanbul takımlarının transfer gündeminde olduğu iddia edilen Burak Yılmaz ile ilgili Trabzonspor yönetimi yıllık ücretinde fedakarlık beklendiği yönünde çağrı yapmıştı. Almanya´da tedavisine devam edilen Burak´ın yönetimin yaptığı bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak şuana kadar bir indirim de yapmadığı öğrenildi.
KAMPA KADAR ÇÖZÜLECEK
Teknik direktör Ünal Karaman´ın da Burak Yılmaz´ın takımda kalmasını istediği bu noktada yönetim kurulunun oyuncudan yapmasını beklediği fedakarlığın gerçekleşmesi durumunda kendisiyle yeni bir sözleşme imzalayarak yola devam edeceği belirtildi. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da mevcut şartlarda yeni bir güncellemenin gerektiğini vurgulayarak, kampa kadar iç ve dış transferi çözmeye çalışacaklarını söyledi.
RODALLEGA GÖZTEPE YOLUNDA
Trabzonspor´da tamamlanan sezonda Burak Yılmaz´ın gölgesinde kalan ve çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen forvet oyuncusu Huıgo Rodallega´ya Göztepe´nin talip olduğu, İzmir´de yaşamayı çok seven ve Trabzon´da kaldığı süre içerisinde de sık sık İzmir´e giderek burada fotoğraflar paylaşan Rodallega´nın Göztepe´de oynamayı çok istediği ancak Trabzonspor´un bu oyuncuyu bonservissiz bırakmayı düşünmemesi nedeniyle transferin netlik kazanmadığı öğrenidi. Rodallega´nın önümüzdeki günlerde yönetimle bir araya gelerek bu konuda görüşme yapması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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