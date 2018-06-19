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Trabzonspor, yeni transferini şehre getirdi

TRABZONSPOR, YENİ TRANSFERİNİ ŞEHRE GETİRDİ

Trabzonspor, geçen sezon Fransa'da forma giyen Damien da Silva'yı Trabzon'a getirdi. 30 yaşındaki stoper, şehri beğenirse imzayı atacak.

Tarih : 19 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Trabzonspor, Yeni Transferini Şehre Getirdi(7/10)3

Trabzonspor, geçen sezon Fransa'nın Caen takımında forma giyen Damien da Silva'yı Trabzon'a getirdi.

Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki stoper, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

ŞEHRİ GEZDİKTEN SONRA KARAR VERECEK

Menajeri ve kız arkadaşıyla Trabzon'a gelen futbolcu, daha sonra kulüp aracıyla konaklayacağı otele gitti.

Trabzonspor ile maddi konularda anlaşan da Silva'nın transferinin yarın şehri gezdikten sonra netlik kazanacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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