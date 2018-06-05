TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ SAKIB'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Sabıb Aytaç ile anlaştıklarını duyurdu.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı belirtilen Sakıb Aytaç için flaş transfer açıklaması geldi.
A Spor'a konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sakıb Aytaç ile anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
"SAKIB İLE SON PÜRÜZLERİ GİDERİYORUZ"
Erol Bedir yaptığı açıklamada "Antalyaspor ile sözleşmesi biten Sakıb Aytaç ile son pürüzleri gideriyoruz. Kısa bir süre içerisinde imza atacak." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 32 maçta oynadı ve 4 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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