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Trabzonspor, Şike Süreci İçin Yeniden Cas'a Başvurdu
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Trabzonspor, şike süreci için yeniden CAS'a başvurdu

TRABZONSPOR, ŞİKE SÜRECİ İÇİN YENİDEN CAS'A BAŞVURDU

Trabzonspor 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci kapsamında yeniden CAS'a başvurdu.

Tarih : 21 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Trabzonspor, Şike Süreci İçin Yeniden Cas'a Başvurdu(8/10)4

2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci kapsamında son olarak FIFA Disiplin Komitesi Başkanının bordo-mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesin ardından yönetim yeni bir girişimde bulunarak FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için CAS'a başvurdu.

AĞAOĞLU: CAS'A BAŞVURDUK, DURUŞMA GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu hafta içerisinde devam eden şike süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirterek, "FIFA Disiplin Komitesi başkanı dosyamızı kabul etmemişti. FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için biz de CAS'a müracaat ettik. 40 bin Euro civarında da bir harç yatırdık. Şimdi CAS'tan duruşma günü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜLBÜLOĞLU: SÜRECİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

UEFA ve FIFA ile İlişkiler, hukuktan sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise süreci sonuna kadar devam ettireceklerini kaydederek, "Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde CAS'a gerekli başvurumuzu yaptık. Dün itibariyle de harcımızı yatırdık. Biz bu süreci sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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