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Trabzonspor Sezonu Açıyor

TRABZONSPOR SEZONU AÇIYOR

Trabzonspor, 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Trabzon'da toplanacak.

Tarih : 25 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Trabzonspor Sezonu Açıyor(6/10)2

Geride kalan sezonda ligi 55 puanla 5'inci sırada tamamlayan Trabzonspor'da, 18 Mayıs'ta oynanan Kardemir Karabükspor maçının ardından izine ayrılan futbolcular, 38 günlük aranın ardından 2018-19 sezonu için yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. İlk etapta futbolcuların sağlık taramalarının ve testlerinin yapılacağı, ardından ise hafif tempolu antrenmanların başlayacağı belirtildi.

SLOVENYA'DA 24 GÜNLÜK KAMP

Trabzonspor, 1 Temmuz'dan itibaren ise Slovenya'da yurtdışı kamp çalışmalarına başlayacak. Pazar günü saat 15.00'te özel uçak ile Slovenya'ya hareket edecek olan ve burada iki aşamalı kamp gerçekleştirecek bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman'ın ilk etapta kondisyon ağırlıklı çalışmalara ağırlık vereceği, ikinci bölümde ise hazırlık maçları ve taktik çalışmaları ön planda tutacağı kaydedildi. 24 Temmuz'da Slovenya kampını noktalayarak yurda dönecek olan Trabzonspor, lig başlayana kadar çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.

30 FUTBOLCU İLE BAŞLAYACAK

Bu arada bordo-mavililerin yeni sezon hazırlıklarına 30 futbolcu ile başlayacağı ifade edildi. Altyapıdan da dahil edilecek genç oyuncuların yanı sıra mevcut kadrodaki Türk oyuncuların da çalışmalara katılacağı, yabancı futbolcuların ise kademeli olarak kampa dahil olacağı belirtildi. Trabzonspor'da ayrıca devam eden transfer çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanıp, yeni transferlerin Slovenya kampına katılması planlanıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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