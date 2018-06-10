TRABZONSPOR, JAMİRO MONTEİRO'YU GÜNDEMİNE ALDI
Trabzonspor, Hollanda ekibi Heracles Almelo'da forma giyen 24 yaşındaki Jamiro Monteiro için görüşmelere başladı.
Trabzonspor, transferde harekete geçti...
Heracles Almelo'da forma giyen Fildişi asıllı Hollandalı 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için teklif sunan Fırtına'nın beklemeye geçtiği belirtildi. Scout ekibi tarafından birçok kez izlenen Monteiro'nun gelmesi adına şartların zorlanacağı ifade edildi.
Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcunun da bordo-mavililerin önerisine çok sıcak baktığı belirtildi.
38 MAÇTA 5 GOL 3 ASİST YAPTI
Heracles formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta 5 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Monteiro'nun piyasaya değeri transfermarkt'a göre 1,2 milyon euro olarak görünüyor.
Kaynak: haberinburada
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