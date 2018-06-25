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Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Kutladı

TRABZONSPOR, CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KUTLADI

Trabzonspor Kulubü, dün yapılan seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Kutladı(7/10)3

Trabzonspor Kulubü, dün yapılan seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri halkımızın yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz"

"BERAT ALBAYRAK VE SÜLEYMAN SOYLU'YA BAŞARILAR DİLERİZ"

Trabzonspor, Trabzonlu bakanlar Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'yu da kutladı. Açıklamada, "24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul'dan milletvekilliğine seçilen Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'yu kutlar, yeni dönemdeki çalışmalarında üstün başarılar dileriz" denildi.

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Kaynak: haberinburada



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