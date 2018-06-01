Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Muharrem Usta, 'borcu 150 milyon euroda bırakacağım' dedi. Biz geldiğimizde borç 180 milyon euroydu. Aradaki 30 milyon euro kulübümüze en kısa zamanda göndermeli" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son dönemde döviz kurlarında meydana gelen artış nedeniyle sıkıntı çektiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak 30 Haziran'da çok ciddi bir tüzük değişikliğine gideceklerini ifade etti.

"TÜZÜKTE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"

Altyapıdan gelen çocuklara sahip çıkılması gerektiğini anlatan başkan Ağaoğlu, "Bu konuyla ilgili 30 Haziran'da çok ciddi bir tüzük değişikliğine gidiyoruz. Borçlanmaya çok ciddi sınırlar, belirli miktarların üzerindeki borçlanmanın genel kurul onayına tabii olması gerektiği, genel kurul onayının alınmadığı yerlerde de bu tür borçlanmalardan kulüp başkanın ve kulüp yönetiminin fiilen sorumlu olacağı şeklinde çok ciddi değişiklikler yapacağız tüzüğümüzde. İbra olayının değişmesi lazım. Benim borcum yıllık gelirimin 8 katıysa bundan birilerinin sorumlu olması lazım. 'İbra edildim, gittim' yok böyle bir şey. Türkiye'nin cari açığının büyümesine neden olan kurumlarız." değerlendirmesini yaptı.

Kulüplerin bu konuda çok ciddi önlemler alması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Yabancı futbolcuların transferlerinde yabanca para birimi ile mukavele imzalanması, son aylarda dövizdeki dalgalanma, Türk parasındaki değer kaybı, kulüplerin bu anlamdaki maliyetini oldukça yukarılara taşıdı. Gelirleri Türk lirası olup, giderlerinin yüzde 80'ini dolar yada avro cinsinden olan bir endüstri haline geldik. Bunun sıkıntılarını çeken kulüplerden bir tanesi de Trabzonspor. Son bir ay içinde profesyonel kadro maliyetinde 15 milyon liralık bir artış meydana geldi. Bunlara sınırlama getirilmeli. Bu konuda yasa çıkması lazım."

BURAK YILMAZ'IN DURUMU

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, basında Burak Yılmaz ile ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin olarak, "Bu futbolcularla ilgili olarak herhangi bir kulübün herhangi bir düşüncesi varsa öncelikle konuşmaları gereken, müracaat etmeleri gereken yer Trabzonspor Kulübüdür. Bunun böyle bilinmesi lazım." dedi.

"Sadece Burak Yılmaz ile alakalı değil herkesle alakalı bir takım şeyler yazılıyor, çiziliyor." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Burak, hem de diğer tüm futbolcularımız Trabzonsporumuzun sözleşmeli futbolcularıdır. İşin gerçeği de bu. Sadece Burak ile değil tüm futbolcularımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlar Trabzonspor Kulübünün karşılayacağı rakamlar değil. Bir şekilde hata yapılmış. Bu yanlışı sürdürmek niyetinde değiliz."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yüksek maliyetli futbolcuların menajerleriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de ikisinin menajerleriyle görüşmemiz olacak. Ciddi indirimler istedik. Özellikle yerli futbolcularımızın da parasını kur üzerinden sabitleyerek Türk lirasına döndürme gibi düşüncemiz var. İndirim söz konusu olamıyorsa bu futbolcuların bize satılan değeri üzerinden, gerçek değerleriyse, aynı değerlerden müşteri bulmanız mümkün. Menajerlerine bunu söylüyoruz. Verdiğimiz parayı istiyoruz. İndirimlerde yüzdeyi telaffuz etmek ne kadar doğru olur. Türk lirası, avro karşısında son 1 yıl içinde yüzde 50 oranında değer kaybetti."

TÜRKİYE'NİN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ADAYLIĞI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın mutlaka Türkiye'de yapılması gerektiğine dikkati çekti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çok önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Türkiye, her yıl bir olimpiyat yapabilecek organizasyon gücüne ve yeterliliğine sahip bir ülke. Hem tesis anlamında, hem de son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz tecrübeler anlamında. 2024'ün kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de yapılması lazım." görüşlerini paylaştı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin bir soruya da başkan Ağaoğlu, şu yanıtı verdi:

"VAR sistemi adalet dağıtır ama her şüphe duyulan tartışmalı pozisyonda VAR sistemine gözleri çevirirsek maçlar bitmez ve VAR sistemini de başlamadan öldürmüş oluruz. Sınırlı sayıda pozisyonlarla limitlenmesi lazım. Bu konuda hassas olmak lazım. En fazla 10 pozisyonla sınırlı kalmalı."

"MUHARREM USTA'DAN SÖZÜNÜ TUTMASINI BEKLİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski başkan Muharrem Usta'nın seçimden önce yaptığı, "Borcu 150 milyon avroda bırakacağım" açıklamasına atıfta bulunarak, "Biz geldiğimizde borç 180 milyon avroydu. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki farkı yani 30 milyon avroyu kulübümüze en kısa zamanda göndermeli." dedi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, Muharrem Usta'nın kongreden kısa bir süre önce Medical Park Stadı'nda grafiklerle basın toplantısı düzenlediğini anımsattı.

Bu toplantıda 'Ben olmasaydım borç yükselip gidecekti, 200 milyon avronun üzerine çıkacaktı. Ama benim sayemde 150 milyon avroda kaldı. 156 milyon avro ile aldığım borcu 150 milyon avroda bırakacağım. Buradan söz veriyorum, belki de bu futbol tarihinde ilk olacak.' dediğini hatırlatan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bunu da üzerine basa basa vurguladı. Biliyorsunuz 8-9 Nisan'da kongre yaptık. Orada açıklanan mali raporlardaki borç 841 milyon lira. Peki biz devir aldığımızda ne kadardı? 900 milyon lira. Kayıtlarımızda borç Türk lirası ama kendisinin uydurduğu yöntemle hesaplayarak söyleyelim, bize bıraktığı borç 180 milyon avro civarında. Muharrem Bey'den verdiği sözü tutmasını istiyoruz ve diyoruz ki, 'Borcu 150 milyon avroda bırakacağım sözünüzü yerine getiriniz. Aradaki 30 milyon avroluk farkı en kısa sürede kapatınız ve kulübümüze bu parayı gönderiniz."

"BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ağaoğlu, Usta'nın kulüpten ayrılırken bazı oyuncuların satış yetkisinin kendisine verilmesini, bir çeşit menajerlik yetki talebi şartına bağlı taahhütte bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi Muharrem Usta'nın giderken bıraktığı iki taahhüt var. İlki 7 ikincisi 3 oyuncuyla ilgili. Bu oyuncuların satış yetkisinin kendisine verilmesini yani bir çeşit menajerlik yetki talebi şartına bağlı taahhüt bırakmış. Futbol dünyasında değil iş dünyasında da eşi benzeri olmayan, anlamsız içeriklere sahip, birbiriyle çelişen (zira bahse konu oyuncuları satamazsa herhangi bir taahhüt yok) sadece kendisine kamuoyu önünde konuşacak malzeme üretmeyi amaçlayan, bize göre iyi niyetle düzenlenmemiş bir belge. Bunu da sürekli gündeme getirerek kendine göre bir şeyler söylüyor. Buna rağmen ne demek istediğini anlamak için bir takım yazılar yazdık. Fakat gerek bu yazışmalar ve gerekse de şifahi konuşmalarda anladık ki aslında 'Borcu 150 milyon avroda bırakacağım' açıklamasının arkasına zemin hazırlamaya yönelik girişimler yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, biz bahse konu oyuncuların menajerlik yetkisini Muharrem Usta'ya vereceğiz o da bu oyuncularımızı satıp birazıyla kendi alacağını alacak uygun göreceği bir kısmını da kulübe gönderecek. Sonra da 'Ben borcu düşürdüm' diyecek. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi."

Muharrem Usta'nın giderayak Trabzonspor'un 2019-2020 sezonundan başlayacak şekilde gelecek 5 sezonu kapsayan forma sponsorluk anlaşması yaptığını savunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Borcu 150 milyon avroda bırakacağım' sözünün arkasını doldurmaya yönelik hamlelerden biri de Muharrem Bey'in kendi şirketiyle yaptığı forma göğüs sponsorluğu anlaşması. Bir tarafta Trabzonspor Kulübü başkanı olarak kendisi diğer tarafta sahibi olduğu şirket. Ne diyor o anlaşmada? Para vermeyecekmiş, bunun yerine kulüpteki 4 liradan dolara çevirdiği alacaklarından düşülecekmiş. Şimdi sizin bizim önümüzü kapatmaya, kulübün kaynak yaratma imkanlarını ortadan kaldırmaya ne hakkınız var? Kulübün forma göğüs sponsorluğu gibi önemli bir gelir kalemini nasıl 5 yıl kendinize bağlayabilirsiniz. Diyecek ki 'Bu teklifi kabul etselerdi şu kadar gelir yaratacaktım ve borç bilmem ne kadar azalacaktı.' Amaç kulübe katkı sağlamak ise beklesin bahsettiğiniz alacağınız içeride. Nedir bu aceleniz? Ayrıca bu sözleşmeye dair yönetim kurulu kararı niye aldırmadınız? Her şeyi geçtim verdiği sözlere göre içeride alacağı yok, aksine kulübe borcu var."

KARTAL'DAKİ ARAZİ

"Taahhütleri ve sözleşmeleri kulüpten gittiği gün, 10 Nisan'da bize bırakmış. Sanki bunları bir panik havasıyla ve bir şeylerin üzerini örtmek için yapmış." şeklinde konuşan Ağaoğlu, Kartal'daki 14 dönümlük arazinin 2,5 dönümlük bölümünün bir akaryakıt şirketine satıldığını, bu satışın genel kuruldan izin alınmadan yapıldığını ve usulsüz olduğunu ileri sürerek, şu görüşleri paylaştı:

"Muharrem Usta, 23 Aralık 2017'deki mali genel kurulda bu olayı nasıl anlattı? 'Söz konusu akaryakıt şirketi kapımıza geldi, bizi haciz edecekti.' O davalara da baktık. Öyle acil bir durum da yoktu. Siz akaryakıt şirketine şunu diyebilirdiniz. 'Tamam, biz işletme ruhsatını çıkartalım. Kaç yıl işletemedin burayı 4 yıl. Ruhsatı aldıktan sonra yapacağımız sözleşmeye 4 yıl daha ekleyelim ve yolumuza devam edelim.' Bu yapılmak yerine Kartal'daki arazimizin tam ortasından 2.500 metrekarelik alanı bu akaryakıt şirketine satıyorsun. Dolasıyla ne oldu orada? Bütün olarak ileride bizim ya da başka bir yönetimin yapacağı proje çöp edildi. Arazinin tam ortasını yani kalbi satılarak değersiz hale getirildi. Yetmedi. Bu satıştan sonra 'borcu azalttım' dedi. Nasıl yani? İyi o zaman biz de gidip kulübün varlıklarını satarak borcu azalttık diyelim. Böyle saçmalık olur mu?"

"TAM BİR AKIL TUTULMASI"

Ağaoğlu, "Burak, Sosa ve Kucka bizim oyuncularımız. Onlara tabii ki sözümüz yok. Ama öyle anlaşmalar yapılmış ki bize toplam maliyetleri 350 milyon lira. Bu tam bir akıl tutulması. Allah'tan teklif edilip alınamayanlar var. Alsaydık tam batağa gidebilirdik. Bunlardan Giuliano için Zenit Kulübüne 10 milyon avro, Medel için de kulübüne 5 milyon avro teklif etmişiz." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, Trabzonspor'a verilen transfer yasağını da incelediklerini, Muharrem Usta'nın kendi avukatlık ofisi başta olmak üzere, kulübün ilgili tüm birimleri tarafından gerek yazılı ve gerekse de sözlü defalarca uyarıldığını tespit ettiklerini anlatarak, "Yasak geliyorum demiş. Bero'nun kulübü uyarmış. FIFA uyarmış. Yetmemiş, beklemiş. Ama her şeyden haberi olan Muharrem Bey, parayı ödememiş. Burada yasağın kasıtlı bir şekilde aldırıldığı şüphesi bizde oluştu. Kulübü yönetilemez hale getirip kimsenin talip olmaması mı amaçlandı?" dedi.

"DENETİMDEN SONRA YASAL BOYUTUNU DA SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

"Muharrem Bey kongre kararı aldığında yine giderayak ne yaptı biliyor musunuz?" diyen Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Alacakları avro üzerinden tahsil ettikten sonra kulübe borç vermeye devam ettiği birikmiş alacaklarını bu defa giderayak dolara çevirdi. Alacaklarını avrodan tahsil işlemiyle ilgili de herhangi bir yönetim kurulu kararı yine yok. Haliyle bu işlem de usulsüz! Peki kulübümüzün zararı ne kadar? Yaklaşık 5 milyon lira. Kendisi işine geldiğinde dolar, işine geldiğinde avro, işine geldiğinde başka ülke para birimlerine dönüştürerek işlemlerini yürütmüş. Anlattığım şeylerin tamamı belgeli. Bu belgeler ışığında ortaya çıkan sonuç şu bize göre, güzide kulübümüzü içinden çıkılamaz, yönetilemez hale getirmiştir. Herhalde finalde buraya kimsenin talip olmamasını sağlayacaktı, kendine muhtaç edecekti. Başka ne olabilir, inanın aklımıza gelmiyor? Ama Trabzonspor camiasını tanımadığı ortaya çıkıyor ki biz yönetim olarak buna müsaade etmedik. Bu zorlu göreve talip olduk. Kulübümüzün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tabii ki biz bu iş ve işlemleri bağımsız denetim firmasına da inceletiyoruz. Bu inceleme bittikten sonra şeffaf bir şekilde kamuoyuyla da paylaşacağız. Gerekli bütün yasal boyutunu da sonuna kadar takip edeceğiz."

"Biz ayrıca Muharrem Usta'dan sorumsuzca ve anlamsız bir şekilde yaptığı ve yapmadığı fesihlerden doğan zararı talep edeceğiz." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özer Hurmacı ve Erkan Zengin alacaklarını bırakıp gideceğine dair fesih sözleşmesi imzalamışlardı. Ama nedense Muharrem Bey fesih protokollerini imzalamadı. Özer ve Erkan'dan zararımız 11 milyon lira. Ayrıca anlamsız bir şekilde Aykut Demir ve Ersun Yanal'ın sözleşmelerini hiçbir anlaşmaya yaklaşmayarak fesih etti. Mehmet Ekici'ye bir kulüpten 3 milyon avro teklif vardı ama hem satılmadı hem de altyapıya gönderildi. Aynı şekilde Volkan Şen de. Bütün bunlardan kulübün zararı 45 milyon lira. Bu parayı Muharrem Bey bize ödemeli."

Kaynak: haberinburada